Raramente visto no pequeno ecrã e muito menos a dar entrevistas nos "talk-shows" noturnos da televisão americana, Steven Spielberg abriu uma exceção para o "The Late Show with Stephen Colbert" (embora tivesse sido gravado na sua produtora e não no estúdio do canal CBS).

O pretexto era "Os Fabelmans" que está na corrida aos Óscares de 12 de março, mas falou-se da longa e grande carreira, com o cineasta a revelar que "E.T. - O Extra-Terrestre" (1982) é um dos seus poucos filmes que é capaz de rever.

A revelação surgiu quando Colbert estava a listar os trabalhos iniciais em TV no início dos anos 1970 e perguntou que conselhos daria à sua versão mais jovem.

"Acho que sempre há coisas que eu... é por isso que não vejo de todo os meus filmes depois de fazê-los. [...] Não olho para trás com muita frequência. Mas de vez em quando, vejo um filme com os meus filhos. Porque quero acompanhá-los quando veem 'E.T.' pela primeira vez. Não quero que eles vejam sem o pai ali sentado. Principalmente as partes assustadoras no início", respondeu.

"Às vezes, vejo coisas que pretendia fazer e não fiz. Às vezes, vejo coisas que deviam ter sido uma ideia melhor do que agora vejo todos estes anos mais tarde. Mas em quase tudo o 'E.T.' é um filme bastante perfeito", notou.

Com humor, Colbert desvalorizou na resposta para "um filme muito bom".

E Spielberg continuou: "É um dos poucos filmes que fiz que posso realmente rever mais do que uma vez. Só há uma mão cheia de filmes que consigo ver mais do que uma vez, mas não muitos. Fiz cerca de 34 filmes. Não vou dizer quais para além do 'E.T.', mas há cinco ou seis filmes que consigo ver outra vez, mas não costumo fazer isso".

O MOMENTO.