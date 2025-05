A proposta de Donald Trump de impor tarifas de 100% sobre filmes estrangeiros deixou muitos profissionais do setor confusos. Mas colocou em destaque um problema que assola Hollywood: o cinema está a abandonar rapidamente a sua casa de longa data.

Durante décadas, quase todos os filmes que chegaram aos cinemas dos EUA - assim como a maior parte do que estava na TV - vinham de um punhado de grandes locais de rodagem na ensolarada capital da indústria do entretenimento americana.

Atores, duplos, figurinistas, construtores de cenários, editores e feiticeiros dos efeitos especiais migraram para Los Angeles, onde trabalharam com centenas de milhares de motoristas, fornecedores, responsáveis de logística, tratadores de animais e manipuladores de adereços para produzir milhares de horas de produção todos os anos.

A cidade cresceu a partir da década de 1920 porque era uma industrial com um domínio virtual.

Já não é assim.

“A indústria cinematográfica na América está a morrer muito depressa”, gritou Trump na sua plataforma de rede social no fim de semana.

O mais baixo de todos os tempos

Estúdio da Warner Bros. em Burbank, Los Angeles

O número de dias de rodagem em Los Angeles atingiu o nível mais baixo de todos os tempos no ano passado – ainda mais baixo do que durante a pandemia de COVID-19, quando as filmagens foram completamente interrompidas.

Menos de um em cada cinco filmes ou séries de TV exibidos nos EUA foi produzido na Califórnia, segundo a FilmLA, uma organização que acompanha a indústria cinematográfica.

“A produção local na área metropolitana de Los Angeles diminuiu 22,4% de janeiro a março de 2025”, afirmou um relatório, com a produção de cinema e TV a cair 30% ano a ano.

Os elevados custos do sul da Califórnia - incluindo mão-de-obra - são um problema para os estúdios, cujas margens são pequenas, especialmente porque menos pessoas estão dispostas a pagar por bilhetes de cinema caros, preferindo ver os títulos em casa.

À medida que aumentam as pressões sobre as receitas, os estúdios recorrem a oportunidades de rodagem no estrangeiro que lhes permitem poupar custos.

E não faltam países que os cortejam: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Austrália, Hungria, Tailândia e outros oferecem incentivos fiscais.

A tentação de filmar no estrangeiro aumentou ainda mais durante a greve dos actores e argumentistas de Hollywood em 2023, disse o advogado do entretenimento Steve Weizenecker, que aconselha os produtores sobre incentivos financeiros.

“Durante as greves, tive produções que foram para o Reino Unido, França, Itália e Espanha, porque não podiam filmar aqui”, disse à France-Presse.

“E portanto, a preocupação agora é como podemos trazer isso de volta?”

Toronto, Vancouver, Grã-Bretanha, Europa Central e Austrália estão agora acima da Califórnia como locais de rodagem preferidos para executivos da indústria.

A concorrência nunca foi tão acirrada: em 2024, 120 jurisdições em todo o mundo ofereceram incentivos fiscais à produção cinematográfica e televisiva, quase 40% mais do que há sete anos.

Primeiro o Canadá

O Canadá introduziu incentivos fiscais para produções cinematográficas e televisivas já em 1995.

"Foi então que o termo 'runaway production' (produção em fuga, em tradução livre) começou a ser usado, porque de repente os produtores não precisavam filmar na Califórnia ou em Nova Iorque", disse Weizenecker.

Desde então, o sucesso do Canadá gerou concorrência entre dezenas de estados dos EUA.

A Geórgia, onde muitos filmes de super-heróis da Marvel são rodados, oferece um crédito fiscal desde 2005. O Novo México, cenário do drama sobre drogas "Breaking Bad", tem feito o mesmo desde 2002. E o Texas, que oferece incentivos fiscais desde 2007, quer aumentar o seu orçamento destinado a esse tipo de financiamento.

“Assim como Detroit perdeu o controlo da indústria automobilística, a Califórnia perdeu o seu domínio, principalmente devido à arrogância de não entender que há sempre alternativas”, disse Bill Mechanic, ex-executivo da Paramount e da Disney, à publicação especializada Deadline.

As autoridades estaduais, motivadas pelos gritos de angústia de Hollywood, começaram tardiamente a prestar atenção.

No ano passado, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, apelou aos legisladores para duplicarem o dinheiro disponível para o programa de crédito fiscal de televisão e cinema do estado.

A Califórnia oferece atualmente um crédito fiscal de até 25% que pode ser usado para compensar despesas, incluindo o custo de contratação de equipas de filmagem ou construção de cenários.

Dois projetos de lei a trasnitar na legislatura poderiam aumentá-lo para 35% das despesas qualificadas e expandiriam o tipo de produção que se qualificaria.

Newsom reagiu à sugestão tarifária de Trump com uma contraproposta de um crédito fiscal federal de 7,5 mil milhões de dólares (6,64 mil milhões de euros, à cotação do dia) que seria aplicado em todo o país.

Ainda não se sabe se o presidente republicano estaria disposto a apoiar uma indústria que considera hostil e excessivamente liberal, mas isso realmente ajudaria, de acordo com George Huang, professor de argumentos da UCLA.

“Neste momento, a indústria está a oscilar”, disse Huang ao Los Angeles Times.

"Isto ajudaria muito a endireitar o navio e a colocar-nos na direção certa para sermos a capital do mundo do entretenimento."