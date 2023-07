As notícias que circularam sobre "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" ser o início do fim da saga parecem ter sido exageradas ou então mudaram os planos.

Tom Cruise festejou os 61 anos na segunda-feira e falou claramente pela primeira vez sobre o seu futuro na saga, que começou em 1996 inspirada pela série de TV da década de 1960 e continua a ser uma das mais duradouras e lucrativas do cinema.

Com o sétimo filme prestes a chegar às salas, o ator que dá vida ao indestrutível agente Ethan Hunt diz que a sua inspiração no género é Harrison Ford, atualmente com 80 anos e nos cinemas com "Indiana Jones e o Marcador do Destino".

"Harrison Ford é uma lenda; espero continuar; tenho 20 anos para o alcançar", disse ao The Sydney Morning Herald.

E para que não ficassem dúvidas sobre os seus planos, acrescentou: "Espero continuar a fazer filmes 'Missão Impossível' até ter a idade dele".

O realizador Christopher McQuarrie já avisara recentemente que a saga não está a chegar ao fim e já existem "ideias para o que vem a seguir" ou seja, o nono filme.

Na antestreia em Roma do primeiro "Ajuste de Contas, o realizador e um dos argumentistas de quatro dos oito filmes (contando com o que está agendado para 2024) reforçou essa posição ao dizer que não tem a intenção de se afastar e não vê razões para a saga chegar ao fim.

"'Missão Impossível' vai terminar quando deixar de entreter os espectadores", resumiu.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 12 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO