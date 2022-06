"Top Gun: Maverick" entrou este fim de semana no grande clube de filmes que passaram os mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras a nível mundial.

É o primeiro filme na carreira de Tom Cruise a atingir este marco histórico e o 50.º da história de Hollywood, ainda que com as receitas não ajustadas à inflação.

Anteriormente, o filme mais rentável da estrela a nível mundial era "Missão Impossível – Fallout", que chegou aos 791,1 milhões em 2018.

A sequela do filme de 1986 passou ou mil milhões este domingo com uns estimados 521,7 milhões de dólares no mercado americano e 484,7 milhões no resto do mundo, sem serem necessárias as importantes estreias na China e Rússia.

O valor também foi atingido alguns dias mais cedo do que se esperava, beneficiando da estreia na Coreia do Sul, um importante país para Tom Cruise, e no regresso ao quinto fim de semana nos EUA a várias salas Imax.

"Top Gun: Maverick" também é apenas o segundo filme de Hollywood da era da pandemia a passar os mil milhões, juntando-se a "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que viria a chegar no fim aos 1,89 mil milhões.

Segundo o estúdio Paramount, mais de 16% dos espectadores de "Top Gun: Maverick" nos EUA já o viram mais do que uma vez e 4% fizeram-no quatro vezes ou mais.

À sua dimensão, Portugal faz outro balanço: com 441.638 espectadores até 22 de junho, é o maior sucesso nos cinemas de 2022.