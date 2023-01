Jennifer Connelly não tem dúvidas: 36 anos após ser o "ás indomável" Maverick pela primeira vez, Tom Cruise merece estar entre os cinco finalistas ao Óscar de Melhor Ator pelo filme "Top Gun: Maverick".

"Ele é extraordinário. Faz um trabalho espantoso no filme. É extraordinário como pessoa e fantástico como ator, e acho que é simplesmente perfeito. Ela representa aquela personagem tão lindamente e acho que merece absolutamente isso", disse a atriz à publicação Variety este fim de semana no festival de Cinema de Sundance sobre o seu colega no filme.

A também vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Uma Mente Brilhante" (2001) e esposa de Paul Bettany recordou o envolvimento do ator tanto à frente como atrás das câmaras: "Acho que o filme está muito bem feito e é muito difícil fazer um filme assim. Além disso, pensando no trabalho do Tom, veja-se as coisas que ele fez para aquele papel. Além de todas as coisas no terreno e como ele é maravilhoso naquelas cenas e a criar aqueles relacionamentos".

"Acho que o relacionamento que ele tem com a personagem do Miles [Teller] é tão bonito e comovente. Mas o trabalho que ele fez para realizar aquelas cenas de voo é qualquer coisa de outro mundo", elogiou.

As nomeações para os Óscares serão anunciadas na terça-feira em Los Angeles, ao início da tarde em Portugal.