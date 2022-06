Chega esta quinta-feira aos cinemas "Turno da Noite", o filme da realizadora Anne Fontaine com Omar Sy, Virginie Efira e Gregory Gaudebois. O SAPO Mag esteve à conversa com a realizadora. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois dans «Police», d’Anne Fontaine.