O presidente ucraniano Volodimir Zelenski recebeu Tom Cruise para discutir locais que poderiam ser usados pelos estúdios norte-americanos para um futuro filme, informou esta terça-feira a presidência em Kiev.

Cruise e Zelenski, também um ator conhecido no seu país antes de ser eleito presidente em abril, conversaram durante a reunião na noite de segunda-feira, entre outras coisas, sobre os seus gostos cinematográficos e experiências profissionais, de acordo com um comunicado.

Cruise disse ao presidente que estava "interessado em vários lugares na Ucrânia para rodar um dos seus próximos filmes", segundo as mesmas fontes.

Os detratores de Zelenski censuraram o presidente por receber atores em vez de se concentrar na luta contra a corrupção ou no conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.