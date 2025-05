Quando Sarah Lezito começou a aventurar-se com as motas aos 13 anos, nunca imaginou que um dia se tornaria a dupla de algumas das maiores estrelas de Hollywood.

A filha de um enólogo francês já tomou o lugar de Scarlett Johansson — duas vezes — em "Vingadores: A Era de Ultron" (2015) e "Viúva Negra" (2021) e apareceu numa dúzia de filmes, incluindo "The Batman".

A jovem de 32 anos faz parte de uma raça rara de duplos de mota, com um enorme número de seguidores nas redes sociais que a ajudaram a sair dos vinhedos da região francesa de Champagne e chegar a Hollywood.

A France-Presse (AFP) encontrou-a na sua pista de treino pessoal no meio de tranquilos vinhedos perto de Epernay, a capital de Champagne, no nordeste da França.

Quase sem estar montada na sua Kawasaki vermelha cromada, já estava a fazer acrobacias com uma destreza desconcertante, com os seus longos cabelos castanhos a esvoaçar ao vento fora do capacete.

"De certa forma este é o meu templo", disse após fazer uma série de manobras que desafiam a gravidade, incluindo estar equilibrada com os dois pés em cima da sua máquina de 200 quilos e, em seguida, virar-se sobre o guidão.

"As pessoas acham que estou a treinar, mas isto permite-me libertar toda a pressão", disse Lezito, cujo amuleto da sorte — uma pulseira de contas de plástico — está enrolada no acelerador da sua mota.

A fazer cavalinhos no campo

Sarah Lezito fotografada perto de Epernay (França), a 22 de maio de 2025

A mulher agora popularmente conhecida como a "campeã mundial de acrobacias" (embora não haja um campeonato mundial reconhecido), começou a sua carreira de acrobacias ainda jovem, na propriedade da família perto de Epernay.

"Envolvi-me nas acrobacias ao ver vídeos", disse à AFP. "Ninguém na minha família estava envolvido no mundo do automobilismo. O meu pai só tinha uma motoquatro, nada ideal para atividade desporta, mas comecei a tentar fazer cavalinhos com ela no campo."

A seguir, começou a coloar os seus vídeos de acrobacias no YouTube.

Mas ela parecia destinada a seguir a família na área de vinho e viticultura até que, em março de 2013, colocarou um vídeo com uma mistura de manobras chamado "One out of Billion Girls" (Uma em mil milhões de raparigas).

"Foi graças a esse vídeo que eles repararam em mim", diz.

O "eles" era a equipa da super produção de Hollywood da Marvel "Vingadores: A Era de Ultron" (2015).

Alguns meses depois, ela abandonou os estudos de Enologia para viajar até à Coreia do Sul para fazer as acrobacias de Scarlett Johansson no filme.

Como "adaptou-se rapidamente" ao trabalho de dupla, Lezito decidiu profissionalizar-se, aparecendo em vários filmes importantes, incluindo "Inferno" (2016), o último da saga "O Código Da Vinci", A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha" (2018) e "The Batman" (2022), com Zoe Kravitz.

"Conheci todas as atrizes de quem fui dupla", diz.

30 milhões de seguidores

Sarah Lezito fotografada perto de Epernay (França), a 22 de maio de 2025

Ela teve os seus momentos em alguns filmes, embora insista que nunca sentiu medo naqueles que faz "em casa" para as redes sociais.

"Tive que atravessar as chamas para 'Bad Girl', um filme que nunca foi lançado. No papel, era muito simples, mas não tinha capacete", lembrou.

E no verão de 2023, enquanto filmava "The Killer", de David Fincher, em Paris, protagonizado por Michael Fassbender, Lezito sofreu uma queda grave.

"Voei da moto, não estava muito rápido, mas rápido o suficiente para cair de cabeça e o capacete rachou."

Ela acabou nas emergências com um ferimento na cabeça.

Isso "fê-la pensar", disse à AFP, e "decidiu fazer uma pausa" e colocar a sua carreira em Hollywood em suspenso.

Lezito dedica-se agora às suas redes sociais, colocando vídeos das suas acrobacias para os seus mais de 30 milhões de seguidores — incluindo 9,5 milhões no Instagram, cerca de dois milhões a mais que a estrela da MotoGP Marc Márquez.

A sua garagem também funciona como estúdio, com os seus troféus do YouTube e presentes dos seus fãs expostos nas paredes.

Mas é também onde coloca a mão na massa, reparando a sua frota de cerca de 10 motas.

"Enquanto gostar de estar sentada na moto, continuarei fazer isto", diz.