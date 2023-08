Com 713.659 espectadores em apenas 25 dias de exibição, "Barbie" tornou-se o filme mais visto este ano nos cinemas portugueses, segundo os mais recentes dados das bilheteiras divulgados esta segunda-feira pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Lançado apenas a 22 de julho, o filme sobre a icónica boneca da Mattel ultrapassou "Velocidade Furiosa X", que liderava o ranking de 2023 com 688.076 espectadores desde a estreia a 18 de maio.

Pelo quarto fim de semana consecutivo, o filme de Greta Garwig com Margot Robbie e Ryan Gosling voltou a ser o preferido, levando mais 44.397 espectadores aos cinemas entre 10 e 13 de agosto.

Confirmando a grande vitalidade do fenómeno global "Barbenheimer” em Portugal, em segundo lugar ficou "Oppenheimer", com 35.675 espectadores, elevando o total para 374.549 também desde a estreia a 22 de julho, "obrigando" a estreia de "Gran Turismo" a ficar pela terceira posição, com 26.469 espectadores.

O épico biográfico em registo de 'thriller' sobre J. Robert Oppenheimer e a criação da bomba atómica está cada vez mais próximo de se tornar o filme mais visto de sempre do realizador Christopher Nolan em Portugal, ultrapassando os 407.523 de "Inception - A Origem" em 2010.

Por seu lado, "Barbie" ultrapassará esta semana os 715.957 espectadores de "Top Gun: Maverick" (2022) e os 721.736 de "A Paixão de Cristo" (2004), para subir ao 15.º lugar nos filmes mais vistos em Portugal desde 2004, quando os dados das bilheteiras passaram ser divulgados oficialmente pelo ICA.

Num ranking que é liderado pela nova versão de "O Rei Leão" (2019), com 1.281.657 espectadores, a entrada no Top 10 acontecerá com a ultrapassagem de outro filme da saga "Velocidade Furiosa", o oitavo, visto por 788.434 espectadores em 2017.

No seu segundo fim de semana de exibição voltou a destacar-se "Pôr do Sol: O Mistério do Colar", que levou mais 19.106 espectadores às salas e ficou em quinto lugar nas bilheteiras, elevando o total para 64.669 e reforçando a posição como filme português mais visto este ano.