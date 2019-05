"A Agente Vermelha" foi o filme que originou mais queixas dos espectadores de cinema britânicos em 2018.

O "thriller" de espionagem com Jennifer Lawrence destaca-se no relatório anual do British Board of Film Classification (BBFC), organismo responsável pela atribuição das classificações etárias aos filmes.

Foram 64 queixas, todas no sentido de que a classificação para maiores de 15 anos era demasiado baixa por causa da quantidade de cenas explícitas de violência e sexualidade.