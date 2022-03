A bofetada de Will Smith a Chris Rock no palco dos Óscares terá "grandes consequências", garantiu Whoopi Goldberg esta terça-feira no programa The View.

A razão para o ator não ter sido retirado da sala também foi explicada pela moderadora e vencedora de um Óscar, que faz parte do Conselho de Governadores da Academia que se irá reunir esta quarta-feira à noite para abordar o que aconteceu na cerimónia de domingo à noite e tomar decisões.

Ontem no mesmo programa, Whoopi Goldberg também disse que tinha a certeza que haveria consequências, mas afastou a possibilidade de Will Smith perder o Óscar de Melhor Ator por "King Richard".

O painel do programa voltou a abordar o tema pelo segundo dia consecutivo e Whoopi Goldberg disse que aceitava e acreditava na sinceridade do pedido de desculpas público do comunicado publico pelo ator na noite de segunda-feira.

Apesar de dizer que não ia contar o que se estava a passar com os Óscares, a atriz acabou por deixar algumas pistas quando uma colega no programa disse que "devia haver algum tipo de consequência".

"Deixem-me dizer isto. Existem consequências. Existem grandes consequências porque ninguém está de acordo com o que aconteceu. Ninguém, ninguém, ninguém. O que está a acontecer é que as pessoas agora estão a começar a acalmar e a dizer, 'Um momento, o que pode ter originado isto? Pode ter sido aquilo há quatro anos, pode ter sido qualquer coisa", explicou, referindo-se à piada mais "arriscada" de Chris Rock em 2016, quando gozou com os #oscarssowhite e dissse que "a Jada [Pinkett Smith] a boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna. Não fui convidado".

O QUE NÃO SE VIU EM CASA: DENZEL WASHINGTON ENTRE WILL SMITH E CHRIS ROCK

Whoopi Goldberg também explicou a razão para ninguém do público ter ido ter com Chris Rock no intervalo, enquanto estrelas como Denzel Washington, Bradley Cooper e Tyler Perry foram vistas a falar com Will Smith: "A razão para ninguém ter ido ter com o Chris é porque não iam deixar ninguém subir ao palco. Havia lá pessoas para o Chris. A razão para muitas pessoas terem ido ter com ele [Will Smith] é que pensaram 'Meu deus, ele está a ter um colapso? Precisamos tirá-lo daqui? O que precisamos fazer?".

Veja o momento da bofetada no vídeo abaixo:

A decisão de permitir que Will Smith continuasse na sala após a agressão foi para não agravar mais a situação: a atriz sugeriu que haveria contornos raciais sensíveis uma vez que se esperava que ele fosse ganhar o Óscar de Melhor Ator e seria apenas o quinto negro em 94 anos.

"A razão para não o terem tirado é que teria sido mais uma explicação de 15-20 minutos sobre porque é que estamos a tirar o negro cinco segundos antes de irem anunciar se ganhou o Óscar ou não. Acredito que o [produtor] Will Packer tomou a decisão certa. Ele disse 'vamos continuar com o resto para podermos lidar com isto sem condicionalismos'", esclareceu.

"Não é a primeira vez que acontecem loucuras em palco, mas está é a primeira vez que vimos alguém agredir alguém em palco", recordou.

