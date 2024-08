As experiências como stripteaser aos 18 anos inspiraram "Magic Mike", mas já chamava a atenção pela dança e pouca roupa nos primeiros filmes. Teve sucesso na comédia e a ambição de se tornar melhor ator levou-o a trabalhar com Soderbergh, Tarantino ou os irmãos Coen. Está com 44 anos e novos desafios na década da maturidade...