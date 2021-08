A HISTÓRIA: Quando Tessa toma uma decisão que irá mudar a sua vida, as revelações daí resultantes, sobre a sua família e o passado de Hardin, ameaçam inviabilizar os seus planos e por um fim ao intenso relacionamento do casal.

No terceiro capítulo do franchise "After" encontramos Tessa no início de uma excitante nova fase da sua vida. Mas quando ela se prepara para mudar para Seattle para começar um trabalho de um sonho, os ciúmes e o comportamento imprevisível de Hardin alcançam todo um novo nível febril e ameaçam por fim ao seu intenso relacionamento. A situação complica-se com o regresso do pai de Tessa e com o surgimento de revelações chocantes sobre a família de Hardin. No final, Tessa e Hardin terão de decidir se vale a pena lutar pelo seu amor ou se chegou o momento de seguirem caminhos separados.

"After Depois do Desencontro": nos cinemas a partir de 1 de setembro.

Crítica: Daniel Antero

Depois de “After” ter figurado no top 30 de filmes mais vistos em Portugal no ano de 2019, e da sequela “After Depois da Verdade” ter escalado até ao top 10 em 2020, as expectativas financeiras sobre “After Depois do Desencontro” já não surpreendem.

Mas o que é que tem este fenómeno de popularidade que arrasta as jovens fãs do universo novelesco da escritora de "fan fiction" Anna Todd para o escuro de uma sala de cinema, desviando-lhes por momentos o olhar do mundo luminoso de positividade tóxica do TikTok e do Instagram?

A crítica de cinema e literária abomina cada novo lançamento, e as que são escritas pelos próprios fãs integram comentários depreciativos e de contornos viciosos, revelando a adição aos ganchos da história e a incapacidade de se afastarem de uma relação que consideram abusiva.

Tudo isso seria uma mistura fadada para o insucesso das adaptações cinematográficas. Mas a necessidade compulsiva de se saber qual o resultado final da relação entre Tessa e Hardin alimenta os amantes desta narrativa, projectando-os numa fantasia inflexível, de cadência ciumenta e perturbadora. O ciclo de acções é tão maquinal e previsível que só falta mesmo um sinal gráfico a apontar e uma legenda a descrever o comportamento psicológico, as causas e as suas consequências traumáticas.

Porque estes filmes têm a dinâmica de um vídeo de recursos humanos - feito para assinalar os sinais de má conduta dentro de uma empresa - onde tudo é evidente, expectável e gratuito. E isso vê-se no facto de “After Depois do Desencontro” ser uma cópia do filme anterior, tal como este artigo poderia ser uma duplicação da crítica anterior.

Mas é uma imitação ainda mais esquisita, pois devido à Covid-19, as filmagens foram deslocadas dos EUA para a Bulgária, fazendo com que vários actores deixassem de estar disponíveis para repetir os seus papéis, sendo substituídos por outros.

Ainda assim, o que interessa aqui é a presença de Josephine Langford como Tessa e Hero Fiennes Tiffin como Hardin Scott. Estes continuam por cá, para recomeçar de novo a sua relação de memória curta, cheia de atitudes tóxicas e amores desencontrados, e fazer suspirar milhões de jovens fãs.

A série "After" é um romance pautado a metrónomo por revelações bombásticas, discussões confusas, cenas de sexo e um sem fim de acções incongruentes. Três filmes depois e ainda irá perdurar, pois o quarto filme “After Ever Happy” está a caminho para manter as salas de cinema cheias e vivas. O cinema é que morre um pouco por dentro.