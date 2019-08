Dez anos depois do lançamento do primeiro jogo, chega-nos a segunda iteração no cinema: "Angry Birds 2 - O Filme". Na versão portuguesa com Vasco Palmeirim, Joaquim de Almeida, Rita Blanco, Eduardo Madeira e Manuel Marques, a nova animação da Sony Pictures Animation leva os habitantes das duas ilhas, outrora inimigas, a unirem-se contra um adversário comum: Zeta, líder de uma ilha ártica, gélida, que lança esferas de gelo repletas de lava. Curiosos? Ela tem uma explicação científica para isto.

Red, Chuck, Bomb e a Super Águia recrutam a irmã de Chuck, Silver, e unem-se a Leonard, à sua assistente Leonor e ao informático Garry, para entrarem no esconderijo de Zeta e sabotarem o seu plano maquiavélico. Fãs de James Bond e Missão Impossível vão ter um regalo de "easter-eggs" nestas sequências.

O humor balança entre as várias faixas etárias, mas o esforço está na cativação do mercado adulto: uma ida a um urinol é desconfortavelmente engraçada; as referências musicais, embora cliché, são bem pontuadas, com destaque para “Eye of the Tiger”, “Turn Down to What”, “Hello” e “Final Countdown”... e “Space Odity” de David Bowie. Alguns momentos são negros, algo surreais e rocambolescos, como se fossem parte dos "Looney Tunes".