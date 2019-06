"Árctico" (assim mesmo, não seguindo o acordo ortográfico) é uma história de sobrevivência com o estóico e engenhoso Mads Mikkelsen.

Realizado pelo estreante Joe Penna, outrora estrela do YouTube, o filme relembra "127 Horas", de Danny Boyle, e "Quando Tudo Está Perdido", com Robert Redford, onde assistimos à superação e crença de um homem, acreditando sempre que o seu fim está próximo mas sem nunca desistir.

Despenhado na desolação gélida do Ártico, a personagem, de quem nada sabemos e presumimos que se chame Overgard, tem a sua rotina cronometrada: o alarme do relógio toca e este espreita os buracos onde pesca; toca e sobe uma colina para procurar comunicar com alguém que ali passe perto; toca e vai limpar o gelo do grande SOS que raspou no chão; toca e vai compor o monte de pedras de uma campa.

O instinto de sobrevivência transborda e a resiliência vale por ele, por nós e por uma piloto (María Thelma Smáradóttir) que também se despenha e se torna sua responsabilidade.

Overgard tem então de escolher: ficar no seu reduto aguardando ajuda ou partir em busca de salvação até um abrigo indicado no mapa. Com a sobrevivente às costas e um urso polar à espreita.