A proposta que este "Cats" oferece é de uma tamanha monstruosidade que desfere o olhar e a nossa perceção de espaço, para além de trazer consigo uma das questões recorrentes deste cinema cada vez mais tecnodependente: onde começa o ator e acaba o boneco computorizado?

Em 2019, descobrimos o CGI como fonte de resolução para problemas de algumas obras. Passo a explicar: vimo-lo usado para o enredo de filmes, como no "rejuvenescimento" de Robert DeNiro no épico criminal de Martin Scorsese (“O Irlandês” [ler crítica]) ou no joguete "doppelganger" modo Will Smith em “Projeto Gemini” [ler crítica]).

Em “Cats”, o CGI funciona como um arriscado capricho para transformar, de forma viável, os atores em felinos. O resultado não é o esperado: esta união de forças oferece-nos quimeras grotescas, pesadelos para quem sofre, sobretudo, do chamado “uncanny valley", o incómodo mental perante algo que tenta ser humano mas não é.

Se fosse a escolha gráfica do filme um pormenor de paladar, a “coisa” poderia ter sido salva, mas esta dependência de um CGI disfuncional tem uma garantia de validade de fácil expiração tendo em conta os constantes avanços neste terreno.