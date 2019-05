E para dar um rosto ao apocalipse, enfrentando cenários "chroma" de cor azul e lidando com a sua imaginação e criatividade no "set", são vários os actores que se envolvem num confronto de morte contra a espetacularidade CGI dos monstros: Kyle Chandler, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown, como Mark, Emma e Madison Russel, respetivamente, e com eles, os repetentes do primeiro filme Ken Watanabe, Sally Hawkins e David Strathain.

Todos sabem que a iminência da destruição está à distância de um passo de gigante. E, infelizmente, muitas das suas ações não fazem sentido e são meros fantoches para o ar de espanto quando provocam um dos kaiju.

E que espanto! Os monstros são incríveis, realistas e visíveis, ao contrário do "Godzilla" de Garth Edwards, que se encontrava sempre na penumbra. Tons laranja e azuis e uma textura arrepiante preenchem as lutas que os fãs tanto esperavam.

"Godzilla II - Rei dos Monstros" é um filme pipoca a transbordar. De ritmo contagiante e imparável, é uma experiência titânica, divertida, repleta de extravagância e visceralidade poderosa. De sentir o chão tremer com os rugidos dos monstros e, ao olhar sobre a tela, a dimensão na nossa insignificância. E quem procura drama e significado, o melhor é experimentar a sala ao lado...

"Godzilla II: Rei dos Monstros": nos cinemas a 30 de maio.

Crítica: Daniel Antero

