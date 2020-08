Numa lentidão fervorosa, como o crescendo de um escaldão na pele de quem adormece ao sol, o argumentista e realizador Vicente Alves do Ó clama a chegada deste ser especial, pelas repetidas chamadas e mensagens telefónicas. Mas faz-nos esperar, escondendo-o nas memórias e especulações de cada um. Porque vem David? E qual deles virá ele buscar?

De registo lento e sofisticado, com longos planos, Vicente Alves do Ó é parcimonioso e eloquente no texto e no espaço. Enquanto nos apresenta um ambiente de poucas palavras e de horas tardias com copo na mão nas margens da piscina, vai revelando gradualmente o puzzle do passado, colocando a descoberto as verdades e traumas infligidos por aquele que aí vem.

Para construir esta evolução, procura criar uma atmosfera opressiva, isolada, substituindo a solenidade, química e sedução entre os quatro amigos, por insinuações nervosas, sussurros, intrigas, violência física e, mais tarde, a urgência da reconciliação. Começa com uma artificialidade vaga e demorada, por vezes minimalista, outras vezes vazia, pois dá primazia a uma forçada poesia visual, composta por rostos bonitos e a casa moderna.

Será nesta conjugação que se delineiam as motivações e mágoas de cada personagem. Bastam os poucos objetos presentes: uma cigarreira, um frasco de comprimidos, uma arma, uma dourada, para se sentir o peso do “calor”. Mas é também aqui que nos amolece e tira alguma energia enquanto espectadores.

“Golpe de Sol” é assim também com os gestos e as palavras, onde a métrica textual do argumento e a cadência do toque físico é mais forte do que a naturalidade da interpretação dos atraentes atores.

Se por um lado este registo faz-nos perder empatia com estes, por outro percebemos que a ausência de alma nas suas vozes é compensada/influenciada pela voz "off" niilista de David. Ainda que seja de notar o talento de Ricardo Pereira, que agita os demais, com um papel romântico e vibrante.

A espontaneidade não abunda neste "Golpe de Sol", mas é assim que é um escaldão, ou um fumo lento que se propaga: quando damos conta, já estamos marcados e todas as ações só irão servir para ajudar a sarar. Como acontece com os quatro amigos, que finalmente percebem ser peões de um conto narrado por David, personagens de um argumento escrito por Simão e invólucros resplandecentes nas mãos de Vicente Alves do Ó.

E quando o fazem, finalmente tomam conta das suas vidas.