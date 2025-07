Depois do celebrado espetáculo em 2024, Pedro Sampaio vai regressar ao Rock in Rio Lisboa. O DJ e produtor brasileiro vai estrear-se na edição de 2026 no Placo Mundo."O artista promete criar o maior cavalinho do mundo e será no Palco Mundo, o maior palco do festival", destaca a organização.

A data da atuação do artista será revelada em breve. "Depois de levar a sua energia aos palcos de Portugal e da Europa na sua mais recente digressão, o regresso de Pedro Sampaio a solo português acontecerá no próximo Rock in Rio Lisboa 2026 num concerto que promete ser histórico", acrescenta o comunicado.

O anúncio foi feito de forma inédita, na noite passada, na Festa Rock in Rio no Bliss, em Vilamoura, e contou com uma atuação surpresa do DJ brasileiro.

"Acreditamos em celebrar momentos com os nossos fãs, e o Pedro Sampaio tem tudo a ver com o espírito Rock in Rio, que é sinónimo de festa, energia e entrega. O anúncio do seu regresso ao festival foi feito em grande estilo e a promessa que deixa para o Palco Mundo em 2026 está ao nível do festival: o maior cavalinho do mundo, no maior palco, diante de mais de oitenta mil pessoas. Tenho a certeza de que vai ficar para a história do Rock in Rio Lisboa”, afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

PEDRO SAMPAIO créditos: RUI VALIDO

Pedro Sampaio reforça o compromisso: "Lisboa, prepara-te! O maior cavalinho do mundo vai acontecer no Palco Mundo. Vai ter cavalinho, vai ter tudo. É uma promessa".

O Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque Tejo nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026.

Pedro Sampaio recordou a sua atuação no Rock in Rio 2024 como um dos momentos mais especiais da carreira, mas garante que o que vem aí será ainda maior: "Eu tenho um carinho gigante pelo público português, que me acolheu desde o começo. Cada show aí é especial, mas estar no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, que é um dos maiores festivais do mundo, é realmente um sonho realizado. Podem esperar um momento inesquecível".

DJ, produtor e cantor, Pedro Sampaio é um dos maiores artistas do Brasil na atualidade, com uma carreira meteórica que começou há pouco mais de cinco anos. Dono de um estilo marcante, destaca-se como um dos principais representantes da nova geração do funk brasileiro.

PEDRO SAMPAIO créditos: RUI VALIDO

O artista acumula singles com grandes nomes da música como Anitta, JBalvin, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Marina Sena, Ana Castela, Nicky Jam, Dadju, entre outros. Lançado em 2022, o primeiro álbum da sua carreira, “CHAMA MEU NOME”, figurou na sétima posição do Top 10 dos álbuns mais ouvidos do Spotify Global e possui mais de 780 milhões de streams.

Com uma trajetória internacional cada vez mais consolidada, o funkstar tem no currículo três digress~ies de sucesso pela Europa, com bilhetes esgotados em Portugal, Londres, Amsterdão, Ibiza, Barcelona, Madrid, Paris, Dublin ou Zurique.