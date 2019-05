Aqui joga-se com todos os traços de ensaio humanista e de esperançoso no meio do iminente desastre. É uma mão cheia de trunfos previstos, mas que se preocupa cuidadosamente em posicionar cada uma das personagens na sua dita ação. Entre elas, Dev Patel, o ator indiano que já por si é vítima do chamado “casting tipo”, ou um desinspirado Armie Hammer em companhia com Jason Isaacs (e o seu sotaque).

Infelizmente, nenhuma se apresenta acima da unidimensionalidade, o que, por um lado, evita qualquer reflexão sobre representabilidade e desinformação político-social por estas bandas. E como consequência dessa preocupação prioritária em colocar as personagens na ação em vez de as abordar, a tragédia torna-se num objeto inconsequente e falhado quanto aos alvos emocionais que desejava abater.

A competência do "storytelling" resulta aqui num fogo de artifício de segunda … ou será um drama por si artificial? Esta deixo para o leitor escolher...

"Hotel Mumbai": nos cinemas a 23 de maio.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: