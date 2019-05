Com o lema “O cliente é Deus” na mente, Dev Patel e Anupam Kher são os heróicos funcionários do hotel que tudo farão para proteger os seus clientes. Entre eles, Nazanin Boniadi e Armie Hammer, um casal que deixa o seu bebé recém nascido com a ama; Jason Isaacs no papel de um poderoso russo, pronto para passar a noite com "escorts" locais; e um casal de "backpackers" australiano que se separa durante o ataque.

E também os terroristas, a quem Maras dá imenso tempo de ecrã, com cenas onde não há música a acompanhar e impera o som das balas que nos atravessam a espinha.

A confusão espacial, o sufoco e o pânico estão sempre no limite, mas Maras encontra sempre um refúgio para nos voltar a focar, quebrando o ritmo sôfrego através de um telefonema emotivo, de um abraço aflito ou das imagens noticiosas reais que o povo acompanha pela televisão.

São vários os minutos de carnificina, onde os terroristas avançam sem clemência, com uma frieza que nos agoniza o estômago. Algo que levou a Nova Zelândia a proibir a exibição deste "Hotel Mumbai" após os ataques às mesquitas de Christchurch.

Com a cinematografia em registo documental e a montagem a compor a claustrofobia do espaço e do tempo, este é daqueles filmes em que nos questionamos sobre a ética e a exploração de algo tão doloroso, que aconteceu há tão pouco tempo. Dependerá da tolerância de cada um.

Mas em relação ao registo de realização de Anthony Maras, temos curiosidade e entusiasmo com o que virá a seguir a "Hotel Mumbai".

"Hotel Mumbai": nos cinemas a 23 de maio.

Crítica: Daniel Antero

Saiba mais no site Cinemic.

Trailer: