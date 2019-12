Esta maratona nupcial não ofusca o centro da história onde, inicialmente cordiais e fixados no seu acordo formal, Alice e Ben vão-se mantendo na defensiva, ignorando a presença um do outro. Ela porque ainda lida com as dores do fim de um relacionamento, ele porque ainda procura a mulher ideal. E, claro, enquanto observam a alegria dos outros e gozam a loucura e stress que é um casamento, começam a reconhecer os sentimentos um pelo outro.

Com Maya Erskine e Jack Quaid, a energia e ritmo de comédia transpira de personalidade. Alice/Erskine está sempre disposta a invadir o espaço pretensioso de Ben/Quaid, com a sua língua desbocada e comédia física provocadora, que o deixam várias vezes envergonhado. Já quando o argumento muda o foco para Ben, criando-lhe complicações que justifiquem o seu comportamento, perde-se um pouco nas intenções.

Tudo resumindo, entre a sensação que foi "Always Be My Maybe" e o equilíbrio e honestidade deste "Mais Um", confirma-se que as comédias românticas, com toques modernos e atualizações de humor, estão de volta.

"Mais Um": nos cinemas a 2 de janeiro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: