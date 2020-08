“O Adeus à Noite” tende em seguir esse lado mais intimista incentivado pela “infiltrada” estranheza, sendo que o aparato técnico do filme é de uma moagem deslavada. Tudo tão despersonalizado, apenas sobressaindo dessa assinatura enfraquecida o empenho de Catherine Deneuve, que, diga-se, carrega toda a vertente dramática. Porque falando em drama, o que está obviamente associado ao tema surge estampado sem qualquer profundidade teológica, com todo o Islamismo envolvido a corresponder aos vendidos sinais de medo.

Talvez seja isso mesmo: a nossa indignação advém do facto de estarmos a ver um filme de André Téchiné sem efeito algum, vindo de um autor que nos deu, e possivelmente redefiniu, a imagem central e duradoira do dito cinema autoral francês. O que fez com o agressivo poema “Encontro” (datado de 1985, que lhe valeu o Prémio de Realização no Festival de Cannes, para além de nos ter apresentado Juliette Binoche) e, a partir daí e com alguns destaques pontuais (“Os Juncos Selvagens”, “Os Tempos que Mudam” e a proximidade afetiva de “Quando Se Tem 17 Anos”), parece somente estar a sobreviver à custa do estatuto adquirido.