A HISTÓRIA: Presa a uma relação violenta e controladora com um rico e brilhante cientista, Cecilia Kass foge. Mas quando o abusivo ex-marido comete suicídio e lhe deixa uma generosa parte da sua vasta fortuna, ela suspeita que a sua morte é apenas um embuste.

Há anos que a Universal Pictures anseia em devolver vida à sua galeria de monstros clássicos, já praticamente cedidos ao domínio público, e integrá-los num universo partilhado, cobiçando os moldes da Disney e do seu departamento Marvel.

Durante as constantes “reanimações”, foram muitos os fracassos, desde um início corriqueiro do vampiro-rei de Bram Stoker ("Drácula: A História Desconhecida") até à múmia do Egito vergada aos egos de Tom Cruise e às delirantes ambições do estúdio em potenciar uma eventual saga (o "Dark Universe").

Graças a esses erros e o limbo que serviu de destino a muitos outros projetos não-concretizados (uma Noiva de Frankenstein de Angelina Jolie e até mesmo um Homem-Invisível com Johnny Depp), o estúdio requisitou os serviços da Blumhouse, a produtora que opera à imagem do seu produtor Jason Blum e tem como lema de construir um legado de obras de género com custos baixíssimos, para explorar um dos seus principais patrimónios, “O Homem Invisível”, uma das criações do “pai da ficção cientifica” H.G. Wells.