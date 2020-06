Nesta nova iteração do cliché que é "O Meu Espião", o agente da CIA JJ (Dave Bautista) e Sophie (Chloe Coleman) formam a inusitada dupla, servida por um argumento absurdo feito para crianças de nove anos que irão tomar conta do controlo remoto quando este filme passar vezes sem conta na televisão ao domingo à tarde.

Parece tudo aborrecido e visto vezes sem conta, mas existem alguns truques na manga que vão deixar qualquer adulto minimamente divertido: o humor que o realizador Peter Segal imprime em muito se assemelha a alguns dos seus anteriores projetos, como “Aonde é que Pára a Polícia 33 ⅓” ou “Get Smart - Olho Vivo”.

Com um argumento consciente das suas limitações e disposto a parodiar-se a si próprio, são várias as piadas meta ou "non-sense", como o momento em que JJ, no meio de uma perseguição violenta, está mais preocupado em escolher a estação de rádio certa. Ou as cenas em que dá aulas de espionagem a Sophie, que incluem afastar-se de explosões sem olhar para trás. E o que dizer de toda a sequência final, que imita "Os Salteadores da Arca Perdida" e tem o descaramento de o afirmar em voz alta?

"O Meu Espião" beneficia das nossas baixas expectativas e da boa vontade após vários meses dos cinemas fechados. No serão, com os miúdos divertidos a imitarem Bautista enquanto este dança "I Like it" de Cardi B, bem que podemos manter um olho aberto e irmo-nos rindo condescendentemente com esta comédia irónica e absurda.