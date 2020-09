Uma afronta a um Portugal governado por forças inteiramente masculinas, eis a tão badalada personagem feminina que o nosso cinema ansiava, encarnada por um virtuosa Maria de Medeiros (bem haja o seu regresso em português!).

"Ordem Moral" apoia-se no desempenho da atriz, que por si e com a classe devida, resolve a predestinação de um filme que não adapta fielmente Bessa-Luís e muito menos se quer assumir como rígida cinebiografia, ainda que sofra, várias vezes, dos pecados de esquematização do género, nomeadamente no rol de personagens secundárias sem grande desenvolvimento nem contributo para o enredo.

Ainda assim, entre “bonecos” históricos que vão surgindo como fuel do trágico percurso de Maria Adelaide, destacam-se atores que fervilham como nomes do futuro: João Pedro Mamede, já visto em “A Herdade” [ler crítica], que entra em confronto direto na partilha das atenções com Maria de Medeiros; a subtil e sedutora Júlia Palha, que após “John From” e “Coelho Mau”, confirma-se como uma das grandes apostas do cinema português; e a subvalorizada Rita Martins, que merecia, há muito, um holofote com sabor de “resgate”.

Apesar da sensação de que poderia ser mais do que uma produção “certinha” e arrumada, “Ordem Moral” funciona, com convição, como uma porta semiaberta que deixa ver diversas histórias ocultadas e respetivos devaneios sociais. E uma Maria de Medeiros, nunca é demais mencionar, como energia fulcral num filme, o que há muito não se via na sua veterana e representativa carreira.