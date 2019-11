Elizabeth Banks escreve, produz e realiza uma nova versão d´ "Os Anjos de Charlie", comédia de ação onde o feminismo é agressivo e crente no empoderamento das suas personagens tipificadas.

Se a série dos anos 70 marcou uma revolução no mercado televisivo, as várias iterações no cinema ajudaram a compor a imagem exuberante, ostensiva e divertida de um trio de detetives bem-dispostas, capazes das maiores acrobacias físicas e dos planos mais cerebrais, para completarem as missões atribuídas pelo misterioso Charlie.

Os dois filmes, "Os Anjos de Charlie" (2000) e "Os Anjos de Charlie: Potência Máxima" (2003), com Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, foram o compêndio dos clichés do franchise, não se levando a sério e deixando a sua voz na comédia, com cenas loucas e inventivas.

Nesta nova versão, as três personagens cabem à Kristen Stewart, como a tonta desbocada Sabina Wilson; Ella Balinska, a séria ex-agente do MI6 Jane Kano; e Naomi Scott, a “queridinha” Elena Houghli, engenheira de sistemas que alerta para o perigo de um dispositivo tipo Alexa, que tanto pode criar energia como ser uma arma destrutiva se cair nas mãos erradas.