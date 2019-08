Em 1974, Daniel Lang publicou o artigo “The Bank Drama”, no New Yorker.

Esta narrativa descrevia um assalto de contornos absurdos: o assaltante usou um disfarce ridículo, cantou e fez os polícias cantar com ele, teve relações sexuais com um dos reféns no cofre do banco e... falou diretamente com o Primeiro-Ministro da Suécia ao telefone.

A publicação contava os eventos reais do assalto ao Sveriges Kreditbank em Estocolmo, ocorrido em 1973, onde Jan-Erik Olsson e Clark Olofsson fizeram quatro reféns durante seis dias.

Na livre adaptação cinematográfica do artigo de Lang, o realizador canadiano Robert Budreau compõe à superfície um "thriller" cómico de contornos negros, mas no interior está, na verdade, a explorar a dimensão psicológica, distorcida, da relação subversiva entre o raptor Lars Nystrom (Ethan Hawke) e a funcionária do banco Bianca (Noomi Rapace).