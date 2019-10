Poderíamos falar de movimentos de extrema-direita, do ódio irracional que parece traduzir os nossos dias ou até as comparações (injustamente) incontornáveis com a «América Proibida», sobre outro skinhead racista que vira as costas ao ódio e à violência.

Podíamos, mas não seria a mesma coisa, porque no coração deste “conto de violência embalado em humanismo” deparamos com um dos atores mais subvalorizados da atualidade: Jamie Bell.

Tendo conquistado corações no seu primeiro papel - quem se lembra do eterno Billy, o rapazinho que escapava das aulas de pugilismo para o ballet em “Billy Elliot” - Bell não seguiu de todo um caminho fácil pela indústria cinematográfica, arriscando e com isso fugindo da maldição de “jovem estrela”.

Escapando ao esquecimento, tornou-se emancipado a partir do bélico de Michael J. Basset (“O Olhar da Morte”), recuperando o fôlego com as incursões de Thomas Vinterberg (“Querida Wendy”), David Gordon Green (“Undertow”) e no desprezado “Os Amigos de Dean” de Arie Posin, e por fim quase se restringindo a secundário de sustento nos mais diferentes géneros: fantástico (“Quarteto Fantástico”, “King Kong”), guerra (“As Bandeiras dos Nossos Pais”), épico (“A Águia da Nona Legião”) ou ficção cientifica (“O Expresso do Amanhã”).

Mais recentemente, reconquistou o protagonismo no curioso “As Estrelas Não Morrem em Liverpool”, ao lado de Annette Bening, mas o filme não chegou aos laureados cantos da temporada de prémios e o mesmo se pode dizer do seu empenho neste “Skin”, validando uma certa ideia de ignorância (para não apontar o lobby) das academias.