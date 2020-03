A tipificação da figura é naturalmente um apetrecho no catálogo Netflix, disposta a transformar este primeiro volume no início de uma franquia que evoca "Spenser: For Hire", uma série televisiva dos anos 80.

Como na série, temos também um rol de personagens que gravitam em volta de Spenser: Alan Arkin é o mentor desbocado e certeiro; Hawk (que na série televisiva era mais do que um simples "sidekick") é interpretado por Winston Duke num modo inerte e sonâmbulo; a comediante Iliza Shlesinger é a ex de Spenser, irritada e aborrecida, que soa descabida e pouco natural quando tem os holofotes para debitar "punchlines" em vez de ter piada; Bokeem Woodbine, no papel do antigo parceiro, age como um "twist" ambulante prestes a ser desmascarado.

Infelizmente, embora todos consigam colorir a sua bruta atitude, não têm espaço para serem mais do que acessórios de embelezamento e o que podia ser um jogo nostálgico repleto de cânones dos investigadores privados, com algumas achegas de atitude e nervo, perde-se por não ter comédia, ação coreografada com estilo ou músculo, ou um simples mistério que não fosse revelado ao fim de 15 minutos.

"Spenser: Confidencial" não passa de um exercício preguiçoso com um guião ligado de furo em furo pelo picotado e uma desilusão da Netflix.

"Spenser: Confidencial": disponível na Netflix a partir de 6 de março.

Crítica: Daniel Antero