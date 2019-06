Em 1995, com as aventuras de Woody e Buzz Lightyear, "Toy Story", o primeiro filme de animação totalmente computorizado, marcou o início de uma geração.

Mal nós sabíamos que, quase um quarto século depois, com mais dois filmes pelo caminho, Óscares e Globos de Ouro no bolso, a franquia ainda nos ia continuar a inspirar.

Qual de nós, elevado pela inspiração e a memória, já não usou a "catchphrase" única: “Para o infinito e mais além!”?

É para “mais além” que segue o quarto filme desta sinfonia de brinquedos, pois depois do fantástico final do terceiro filme, quando o adolescente Andy leva Woody e o grupo - Buzz, Jessie, Slinky, Rex e os restantes – para viver com uma nova dona, Bonnie, e quando todos os fãs achavam que a história já estava concluída, surge-nos um epílogo.

Realizado por Josh Cooley, "Toy Story 4" tem uma magia muito própria e continua a explorar o nosso desejo infantil de que os brinquedos ganhem vida. Mas estes já são velhos amigos e há muito que andam por aqui.