Procurando explorar o que significa ser uma mulher subestimada no interior de um microcosmo extremamente violento, Andrea Berloff destaca as personalidades individualmente e as suas mudanças, após o encarceramento dos maridos: Kathy é a orgulhosa e idealista; Ruby, a atenta, a estratega; e Claire, que vivia com o violento e abusivo Rob, revela a mudança mais catártica e monstruosa, de abusada a assassina.

Quando se unem na liderança do bairro, várias personagens secundárias juntam-se à contenda. Enquanto as nossas "mob wives" se preparam para enfrentar o "rei do crime" (Bill Camp), ficam prontas as novas regras, que irão distorcer a ideia machista que insinua onde deve ser o lugar da mulher neste mundo... "The Kitchen" [a cozinha].

Só que a rampa de tensão própria deste género nunca chega a acontecer e quando damos conta, está a fazer-nos olhar para o relógio ao fim de uma hora. O argumento perde-se nas sub-narrativas, esquecendo os arcos de cada personagem, avançando sem pulso ou garra para aproveitar o potencial de três sólidas actrizes e um argumento com selo da editora Vertigo.

Como uma versão progressista e feminista de "Sopranos" ou "Tudo Bon Rapazes", este "The Kitchen - Rainhas do Crime" podia ser um novo filme "a la Martin Scorsese", onde uma tríade à imagem de "Anjos de Charlie" toma "Hells Kitchen" pelos colarinhos e não está disposta a largar. Mas tal como saiu, é uma oportunidade perdida.

"The Kitchen - Rainhas do Crime": nos cinemas a 8 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

