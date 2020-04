A HISTÓRIA: Tyler Rake (Chris Hemsworth) é um destemido mercenário clandestino sem nada a perder, que recebe uma missão muito perigosa: resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional. Mas no mundo obscuro do tráfico de armas e drogas, uma missão já por si mortífera torna-se praticamente impossível, alterando para sempre as vidas de Tyler e do rapaz.

"Tyler Rake: Operação de Resgate" está disponível na Netflix.

Crítica: Daniel Antero

Os realizadores dos dois filmes "Os Vingadores", Joe e Anthony Russo, seguem a sua contenda de produção bem esquematizada: manter reunidos os seus actores/colaboradores mais próximos e criar filmes estrelados por cada um dos seus super-heróis da Marvel.

"21 Pontes" para Chadwick Boseman (Black Panther) já estreou, e enquanto se anuncia "Cherry" com Tom Holland (Homem-Aranha), chega-nos este "Extraction", com Chris Hemsworth (Thor) à plataforma de streaming Netflix.

No papel do macho e melancólico Tyler Rake, o ator australiano é um mercenário abalado por uma perda pessoal pronto para mais uma missão suicida, enquanto se refugia em bebida e OxyContin.