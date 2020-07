Escrito sob contornos jornalísticos, a esquematização da narrativa guia-nos sem contextualização, enquanto concentra em si ocorrências da vida de personagens, cujas motivações para alianças ou confrontos, paixões e ideais, são superficialmente assinaladas apenas através do "sentido de missão" clamado por uma entidade maior.

Desbravando caminho pelos factos históricos, vamos seguindo as operações dos pilotos Gonzalez (Ramirez) e Roque (Wagner Moura), membros da organização anti-castrista "Brothers to the Rescue", que seguem destinos diferentes, ora enleados em trabalhos para conseguirem sobreviver ou em negócios de contornos cada vez mais lamacentos. Mas sempre com um objetivo comum.

Enquanto o trajeto dos dois começa a ficar mais disperso, "The Wasp Network" e o seu realizador (que nos habituou a tensões de outro nível, como no excelente “Carlos”, também com Edgar Ramirez), vão perdendo o seu sentido de urgência. E à marca de uma hora, até parece perderem a paciência com eles mesmos...

Por esta altura é então a vez de Gael García Bernal entrar em ação e com a sua personagem chega também uma injeção estilística, à imagem das séries policiais dos anos 70, onde uma voz-off arrojada explicará finalmente o propósito, as táticas e as ligações entre todos os membros da "La Red Avispa" (a tal "Wasp Network").

Trazendo consigo imagens de arquivo e política, libertando os espiões dos seus "alias" e fazendo com que Assayas deixe de estar incógnito, a premissa didática torna-se ainda mais forte neste argumento.

Nota-se que a linha temporal que fora sobrevoada largamente ao longo de grande parte de ""Wasp Network" tem agora um registo de ambição semi-documental, que claramente teria sido melhor sucedido em televisão ("Carlos", vale a pena recordar, era uma minissérie com quase cinco horas e meia editada para uma versão cinematográfica de três).

Mas já foi tarde demais pois picou em tantos eventos que nos deixou dormentes e aliviados quando chega ao fim de pouco mais de duas horas...