Portugal garantiu um lugar entre os dez finalistas do Festival Eurovisão da Canção com o tema "Ai Coração", de Mimicat.

Além de Portugal, Croácia, Moldova, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega também carimbaram passagem à final do concurso na primeira semifinal, que decorreu esta terça-feira, dia 9 de maio, em Liverpool. Já Malta, Letónia, Irlanda, Azerbaijão e Países Baixos falharam o apuramento.

Na semifinal, os resultados foram anunciados por ordem aleatória.

No ‘quartel-general’ do concurso que foi montado na Liverpool Arena, esta terça-feira competiram 15 países por 10 lugares na final. Os países em competição foram, por ordem de apresentação: Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Portugal, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia.

Na quinta-feira, serão 16 os países a competição por outros dez lugares na final. São eles, por ordem de apresentação: Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, São Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália.

Na final, marcada para sábado, aos 20 países selecionados nas duas semifinais juntam-se mais seis: os chamados “Cinco grandes” (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e a Ucrânia, que deveria ser o país-anfitrião.

Embora não estejam em competição nas semifinais, os temas de França, Alemanha e Itália são apresentados na primeira semifinal e os de Espanha, Ucrânia e Reino Unido na segunda.

A cerimónia

A emissão arrancou com um pequeno vídeo que recordava a vitória da Ucrânia, em 2022, e a escolha de Liverpool para a cidade anfitriã da edição número 67 do Festival Eurovisão da Canção. A abertura contou com uma pequena participação de Carlos III e da nova rainha, Camilla Parker Bowles - veja aqui o vídeo.

Já em palco, várias crianças britânicas e ucranianas protagonizaram um momento emotivo ao som de "Together in Electric Dreams", tranformado em "Mayak", do grupo ucraniana The Hardkiss - a vocalista Julia Sanina é uma das apresentadoras da semifinal, lado a lado com Hannah Waddingham e Alesha Dixon.

Ditam as regras que o país que acolhe o concurso é o que o venceu no ano anterior. No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora, com “Stefania”, da Kalush Orchestra, mas a guerra que há mais de um ano assola o país acabou por levar a União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o concurso, a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país-anfitrião.

Veja as atuações:

1. Noruega | Alessandra – Queen of Kings

A Noruega com "Queen of Kings", na voz de Alessandra, foi a primeira a subir a palco. Acompanhada por quatro bailarinos e vestida como uma rainha viking, a artista colocou o público ao rubro e aqueceu o início da noite.

Veja aqui.

2. Malta | The Busker – Dance (Our Own Party)

Com uma energia contagiante, os The Busker convidaram todos para a sua dança e o público respondeu afirmativamente. Durante a atuação, a banda surpreendeu ao mudar de roupa em poucos segundos.

Ver aqui.

3. Sérvia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

Depois da festa dos The Busker, Luke Black transportou-nos para o seu mundo surrealistas e repleto de flores.

Ver aqui.

4. Letónia | Sudden Lights - Aijā

Este ano, o festival da Eurovisão conta com várias bandas e o grupo de rock alternativo da Letónia trouxe algumas 'vibes' de Arctic Monkeys ao palco de Liverpool. "Aijã" conta com título na língua do país, mas o tema é cantado em inglês.

Ver aqui.

5. Portugal | Mimicat - Ai Coração

"Ai Coração", de Mimicat, foi a quinta canção a ser apresentada no palco da primeira semifinal. Com a atuação, a artista portuguesa animou a arena.

Ver aqui.

6. Irlanda | Wild Youth – We Are One

Inspirado por Elvis Presley ou Harry Styles, o vocalista dos Wild Youth aqueceu os corações e colocou o público a cantar a uma só voz o refrão orelhudo.

Ver aqui.

7. Croácia | Let 3 - Mama ŠČ!

A atuação 'alternativa' não deixou ninguém indiferente.

Ver aqui.

8. Suíça | Remo Forrer - Watergun

Remo Forrer surpreendeu o público com uma atuação forte e emotiva. Com "Watergun", o jovem promete conquistar as playlists de música pop dos serviços de streaming.

Ver aqui.

9. Israel | Noa Kirel – Unicórnio

Caixa de luz, bailarinos e ritmo pop: Israel trouxe dança e festa a Liverpool.

Ver aqui.

10. Moldávia | Pasha Parfeni – Soarele și Luna

Pasha Parfeni é um repetente no palco do festival. Este ano, o artista apresentou um tema escrito pela sua esposa.

Ver aqui.

11. Suécia | Loreen – Tattoo

Depois de ter vencido o concurso em 2012 com "Euphoria", Loreen está de volta e a apostar todas as cartadas para voltar a levar o troféu para casa.

Ver aqui.

12. Azerbaijão | TuralTuranX – Tell Me More

Os irmãos gémeos de Baku derreteram coração com o seu estilo vintage.

Ver aqui.

13. Chéquia | Vesna – My Sister’s Crown

Este ano, a Chéquia fez-se representar por uma banda composta por seis mulheres.

Ver aqui.

14. Países Baixos | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Ver aqui.

Os Países Baixos voltaram a apostar numa fórmula vencedora com um tema a fazer lembrar Duncan Laurence.

15. Finlândia | Käärijä - Cha Cha Cha

O desfile de canção terminou com "Cha Cha Cha", de Käärijä.

Ver aqui.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso.