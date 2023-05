O Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Liverpool, no Reino Unido, conta com 37 países em competição, entre os quais Portugal, representado por Mimicat com o tema “Ai Coração”.

Veja o vídeo:

VEJA AQUI O VÍDEO COMPLETO.

No ‘quartel-general’ do concurso que foi montado na Liverpool Arena, esta terça-feira competem 15 países por 10 lugares na final. Os países em competição serão, por ordem de apresentação: Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Portugal, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia.