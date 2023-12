O Cooljazz vai receber pela primeira vez os franceses Air.

A dupla vai subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 9 de julho de 2024. No festival, o grupo vai comemorar os 25 anos do seu primeiro álbum, “Moon Safari” (1998).

A dupla composta por Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel é uma das maiores referências da música eletrónica no mundo, com "uma composição sensual e atmosférica que conquista o público desde os anos 90", frisa a organização em comunicado.

Os Air lançaram o primeiro álbum, “Moon Safari”, a 16 de janeiro de 1998, que inclui temas como "Sexy Boy", “All I Need”, “Kelly Watch The Stars”, “La Femme D`Argent”, entre outros. O disco gravado em três meses passou pelo estúdio francês Around The Golf, mas também por Abbey Road, em Londres.

"A noite de 9 de julho será uma viagem pela história da icónica dupla europeia que impactou o mundo através da sua música. O Cooljazz garante mais uma estreia especial no ano em que celebra 20 anos", sublinha a organização.

AIR

9 de julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais