Os Air são a mais recente confirmação para a edição de 2025 do Vodafone Paredes de Coura. A banda francesa regressa a Portugal um ano depois do concerto em Cascais, no Cool Jazz.

O Vodafone Paredes de Coura regressa nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto. A data do concerto dos franceses ainda não foi anunciada.

Os Air lançaram o primeiro álbum, “Moon Safari”, a 16 de janeiro de 1998, que inclui temas como "Sexy Boy", “All I Need”, “Kelly Watch The Stars”, “La Femme D`Argent”, entre outros. O disco gravado em três meses passou pelo estúdio francês Around The Golf, mas também por Abbey Road, em Londres.

Os passes para os quatro dias de festival já estão à venda nos locais habituais. Warmduscher, Franz Ferdinand, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, MJ Lenderman & The Wind, Jersey, Ana Frango Elétrico, Fat Dog e Lambrini Girls são alguns dos artistas já confirmados.

O festival de Paredes de Coura realizou-se pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.