“Amanheceu”, que é editado a 9 de julho, é o sucessor do álbum de estreia, “Trovador”, que deu a conhecer no início do ano passado.

O novo álbum do músico luso-angolano é descrito pela editora como “profundamente pessoal e maduro, que cruza sonoridades afro, histórias de família e a renovação de um artista que volta a escrever em nome próprio”.

Entre os dez temas que compõem “Amanheceu” há três que foram sendo revelados ao longo das últimas semanas: “Beijo roubado”, “Olhar” e “Crescer”.

“Com uma presença assinalável nos campos da produção e composição instrumental, a forte prevalência das batidas e sonoridades afro casa com o seu inconfundível registo melódico, num cruzamento de influências que fizeram dele o artista que é hoje: ainda mais maduro do que até então já nos mostrara, Ivandro abre o coração como nunca ao longo de dez temas que partem de si, mas não se resumem a ele”, lê-se no comunicado da editora.

Ivandro soma milhões de visualizações em plataformas ‘online’ de música e vídeos. “Moça”, “Lua”, “Como tu”, tema que gravou com Bárbara Bandeira, e “Perfume”, dueto com a brasileira Lumilla, são algumas das suas canções mais populares.

Em fevereiro do ano passado, aquando da edição do álbum de estreia, partilhou com a Lusa que, por não caber num só estilo musical, se sente um trovador.

“Não sou um cantor pop, porque também faço afro. Não sou um cantor afro, porque também faço pop. Não sou um cantor hip-hop, porque faço pop. Não sabendo encaixar-me, nem em que estilo é que caibo neste momento, sinto que sou um trovador. Eu só sinto a necessidade de fazer música para me expressar, para contar aos outros o que tenho para dizer, e gosto de fazer isso”, contou na altura Ivandro, em entrevista à Lusa.

Autodidata, quando era pequeno “chorou por uma guitarra” e os pais acabaram por comprá-la. Foi com ela que começou a tocar e a cantar músicas de outros artistas.

Foi em Algueirão-Mem Martins, freguesia do concelho de Sintra, para onde foi viver com aos 3 anos acabado de chegar de Angola, que conheceu os amigos a quem deve a inspiração e a motivação para se dedicar à música, bem como alguma da sorte com que foi bafejado no seu percurso.

Os primeiros temas foram partilhados há mais de dez anos no canal de Youtube que ainda mantém. Na altura o canal chamava-se ‘why not records’ e, entretanto, mudou para o seu nome artístico, Ivandro (chama-se Joaquim Ivandro Paulo).

Quando viu em palco artistas como Anselmo Ralph e Justin Bieber ficou “deslumbrado” com a forma como “a música deles fazia as pessoas sentirem coisas, tanto euforia como chorarem. Tudo por causa de uma música”. Nesses momentos, imaginava-se naquela posição questionava-se se algum dia tal seria possível.

Em tempos, Ivandro foi Testemunha de Jeová - hoje mantém a fé, continua a acreditar em Deus, mas não é praticante – e as reuniões daquele movimento religioso incluíam o canto de louvores.

O percurso de Ivandro passou também por programas televisivos de talentos. Aos 17 anos, concorreu ao “Ídolos” e dois anos depois participou no “Got Talent Portugal”.

No caminho até ao álbum de estreia, Ivandro destaca também o músico Firmino Pascoal, pai do também músico, e um dos grandes amigos de Ivandro, Tristany.

Foi por essa altura que largou a guitarra, passou para o computador e começou “a gravar pessoas e a produzir”.

O ‘rapper’ Bispo, que tal como Ivandro e Tristany, cresceu em Mem Martins, convidou o cantor para o acompanhar em concertos, nos coros.

Bispo é um dos vários artistas que participaram no álbum de estreia de Ivandro, a par com Van Zee, Julinho KSD, Instinto26, M Huncho, Slow J, Pikika, Vitor Kley, Agnes Nunes, Marisa Liz e António Zambujo.

Ivandro já foi também um dos compositores convidados do Festival da Canção, em 2023, e soma nomeações e galardões nos PLAY - Prémios da Música Portuguesa.