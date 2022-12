Os concertos realizam-se depois de os dois artistas terem atuado juntos no Teatro Tivoli, em Lisboa, no âmbito da comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil, em setembro último.

Zambujo, natural de Beja, começou nas lides musicais no fado. Ao longo da carreira recebeu, em 2006, um Prémio Amália e o Prémio José Afonso, pelo seu álbum “Do Avesso”. No ano passado editou “António Zambujo Voz e Violão”.

O compositor e músico brasileiro Yamandu Costa é filho da cantora Clary Marcon e do multi-instrumentista Algacir Costa, e toca violão de sete cordas, apresentando-se em vários géneros musicais, do choro à bossa nova, passando pela milonga, o tango, samba, chamamé e jazz. Em 2020 editou o álbum “Nashville 1996”. No ano passado recebeu um Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum Instrumental pelo disco “Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival)”.