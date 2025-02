António Zambujo atua esta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, no Porto, e nos dia 21 e 22 sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa. Antes dos concertos especiais, o cantor esteve à conversa com o SAPO Mag e anunciou novidades.

“Nestes concertos, o artista revisitará vários temas do seu repertório que têm marcado o seu caminho ao longo dos últimos anos, bem como músicas e êxitos incontornáveis da sua carreira e que marcaram as nossas vidas”, refere a Sons em Trânsito. António Zambujo editou há um ano o álbum “Cidade”, escrito e composto por Miguel Araújo, um músico com o qual mantém um processo criativo “mais ou menos permanente”, como contou à Lusa na altura em que o disco saiu. Já este ano, Zambujo editou o álbum “Prenda Minha” em conjunto com o violonista e compositor brasileiro Yamandu Costa; um projeto no qual gravaram composições originais e reinterpretações de temas de nomes como Chico Buarque, José Carlos Ary dos Santos, Ramón Ayala e António Carlos Jobim. Em novembro, António Zambujo andou a tocar pela América Central e do Sul, com passagem por México, Colômbia, Peru, Chile e Brasil.