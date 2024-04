Há boas notícias para os fãs de Taylor Swift. As canções da cantora norte-americana estão de volta ao TikTok depois de mais dois meses de uma batalha legal entre a plataforma e a Universal Music Group.

Na manhã desta quinta-feira, dia 11 de abril, várias canções da artista - incluindo "You Belong With Me", "Lover”, "Mirrorball" “Cruel Summer”, "Cardigan" ou "Style (Taylor's Version)" - foram novamente disponibilizadas no TikTok e podem ser usadas nos vídeos pelos criadores de conteúdo.

Há dois meses, Universal Music retirou as suas canções do TikTok após o rompimento das negociações sobre questões como a compensação para artistas e compositores. Desde o dia 1 de fevereiro, os utilizadores da plataforma de vídeo não conseguem aceder às músicas dos artistas da editora - do catálogo da Universal Musica fazem parte estrelas como Taylor Swift, The Weeknd, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, Niall Horan, Rihanna, SZA, Ariana Grande ou os portugueses Fernando Daniel, Diogo Piçarra ou Carolina Deslandes.

Para já, nem a editora, nem o TikTok, adiantaram detalhes sobre as negociações, nem confirmaram se o caso de Taylor Swift é uma exceção. A cantora norte-americana possui os masters das suas canções e poderá ter fechado um contrato independente dom a plataforma.

O regresso ao TikTok deverá fazer parte da estratégia de lançamento do novo disco de Taylor Swift, que chega no próximo dia 19 de abril.