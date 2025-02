Beyoncé e Kendrick Lamar dividiram o trono da 67.ª edição dos Grammys, que decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 2 para 3 de fevereiro.

Pela primeira vez, Beyoncé venceu o Grammy de Melhor Álbum do Ano com "Cowboy Carter". A cantora levou ainda para casa o galardão de Melhor Álbum de Country.

Até este ano, a estrela - a artista mais nomeada e premiada da história dos Grammys - nunca tinha conseguido conquistar o troféu de melhor álbum, a categoria mais cobiçada da cerimónia.

Ao vencer o prémio de Álbum do Ano, Beyoncé tornou-se na primeira mulher negra a conquistar o galardão o no século XXI. A última artista a vencer foi Lauryn Hill, há 26 anos, com "The Miseducation of Lauryn Hill".

Já o prémio de Canção do Ano e de Gravação do Ano surpreendeu muitos, especialmente os fãs de música pop: os galardões foram para "Not Like Us", de Kendrick Lamar, que derrotou artistas como Beyoncé, The Beatles, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Charli XCX e Taylor Swift e Post Malone.

Com o videoclipe do tema "Now and Then", canção inédita dos Beatles, misturada e masterizada graças às novas tecnologias, venceu na categoria de Melhor Performance de Rock.

Chappell Roan também foi uma das grandes vencedoras na noite ao ser consagrada como Melhor Nova Artista. A cantora disputou a categoria com Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey e Teddy Swims.

Lady Gaga e Bruno Mars venceram o prémio de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop com "Die With a Smile" e Shakira levou para casa o Grammy de Melhor Álbum Pop Latino com "Las Mujeres Ya No Lloran".

Doechii venceu o prémio de Melhor Álbum de Rap com "Alligator Bites Never Heal", sendo a terceira mulher a triunfar na categoria.

A 67.ª edição dos Grammys decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 2 para 3 de fevereiro. A cerimónia foi apresentada por Trevor Noah, que ocupou o cargo pela quinta vez consecutiva.

A premiação contou com atuações especiais de Billie Eilish, Charli XCX e Shakira. Teddy Swins, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Benson Boone, que estavam na corrida ao galardão de Melhor Novo Artista também vão subi ao palco da Crypto.com Arena.

Jacob Collier, Janelle Monáe, John Legend, Stevie Wonder, St, Vicent,, Doechi, RAYE, Teddy Swims, Chris Martin, dos Coldplay, e Cynthia Erivo também vão atuaram na cerimónia.

LISTA DE VENCEDORES:

Álbum do Ano

“New Blue Sun” — André 3000

“Cowboy Carter” — Beyoncé - VENCEDORA

“Short N’ Sweet” — Sabrina Carpenter

“Brat” — Charli XCX

“Djesse Vol. 4” — Jacob Collier

“Hit Me Hard And Soft” — Billie Eilish

“The Rise And Fall Of A Midwest Princess” — Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Gravação do Ano

“Now And Then” — Beatles

“Texas Hold ‘Em” — Beyoncé

“Espresso” -Sabrina Carpenter

“360” — Charli XCX

“Birds Of A Feather” — Billie Eilish

“Not Like Us” — Kendrick Lamar - VENCEDOR

“Good Luck, Babe” — Chappell Roan

“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone

Canção do Ano

“A Bar Song” (Tipsy)” — Shaboozey

“Birds Of A Feather” — Billie Eilish

“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars

“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone

“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

“Not Like Us” — Kendrick Lamar - VENCEDOR

“Please Please Please” — Sabrina Carpenter

“Texas Hold’ Em” — Beyoncé

Artista Revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan - VENCEDORA

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor Performance Solo de Pop

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter - VENCEDORA

“Apple” — Charli XCX

“Birds Of A Feather” — Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo

“Us” — Gracie Abrams e Taylor Swift

“Levii’s Jeans” — Beyoncé e Post Malone

“Guess” — Charli XCX e Billie Eilish

“The boy Is Mine — Ariana Grande e Brandy & Monica

“Die With A Smile — Lady Gaga e Bruno Mars - VENCEDORES

Melhor Álbum Vocal de Pop

“Short N’ Sweet” – Sabrina Carpenter - VENCEDORA

“Hit Me Hard And Soft” – Billie Eilish

“Eternal Sunshine” – Ariana Grande

“The Rise And Fall Of A Midwest Princess” — Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Melhor Gravação de Pop Dance

“Make You Mine” — Madison Beer

“Von Dutch” — Charli XCX - VENCEDORA

“L’Amour De Ma Vier [Over Now Extended Edit]” — Billie Eilish

“Yes, And?” — Ariana Grande

“Got Me Started” — Troye Sivan

MELHOR CANÇÃO DANCE

“Make You Mine” - Madison Beer

“Von Dutch” - Charli XCX - VENCEGORA

“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” - Billie Eilish

“Yes, And?” -Ariana Grande

“Got Me Started” - Troye Sivan

MELHOR ÁLBUM DANCE/ ELETRÓNICO

“Brat” -Charli XCX - VENCEDORA

“Three” -Four Tet

“Hyperdrama”- Justice

“Timeless”- Kaytranada

“Telos” -Zedd

Melhor Performance de Rock

“Now And Then” — Beatles - VENCEDORES

“Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

“The American Dream Is Killing Me — Green Day

“Gift Horse” — Idles

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Broken Man” — St. Vincent

Melhor Canção de Rock

“Beautiful People (Stay High)” — The Black Keys

“Broken Man” — St. Vincent - VENCEDORA

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Dilemma” — Green Day

“Gift Horse” — Idles

Melhor Álbum de Rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

“Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

“TANGK” — Idles

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Hackney Diamonds” — The Rolling Stones - VENCEDORES

“No Name” — Jack White

Melhor Álbum de Música Alternativa

“Wild God” — Nick Cave & the Bad Seeds

“Charm” — Clairo

“The Collective” — Kim Gordon

“What Now” — Brittany Howard

“All Born Screaming” — St. Vincent - VENCEDORA

Melhor Canção de R&B

“After Hours” — Kehlani

“Burning” — TEMS

“Here We Go (Uh Oh) — Coco Jones

“Ruined Me” — Muni Long

“Saturn” — SZA - VENCEDORA

Melhor Álbum de R&B

“11:11 (Deluxe)” — Chris Brown - VENCEDOR

“Vantablack” — Lalah Hathaway

“Revenge” — Muni Long

“Algorithm” — Lucky Daye

“Coming Home” — Usher

Melhor Performance de Rap

“Enough (Miami)” — Cardi B

“Where The Sun Shines Again” — Common, Pete Rock e Bilal

“Nissan Altima” — Doechii

“Houdini” — Eminem

“Like That” — Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar - VENCEDORES

Melhor Canção de Rap

“Asteroids” — Rapsody e Hit-Boy

“Carnival” — Kanye West, Ty Dolla $Ign, Rich The Kid e Playboi Carti)

“Like That” — Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar - VENCEDORES

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” — GloRilla

Melhor Álbum de Rap

“Might Delete Later” — J. Cole

“The Auditorium, Vol. 1” — Common e Pete Rock

“Alligator Bites Never Heal” — Doechii - VENCEDORA

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” — Eminem

“We Don’t Trust You” — Future e Metro Boomin

Melhor Performance Solo de Country

“16 Carriages” — Beyoncé

“I Am Not Okay” — Jelly Roll

“The Architect” — Kacey Musgraves

“A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

“It Takes A Woman” — Chris Stapleton - VENCEDOR

Melhor Canção de Country

“The Architect” — Kacey Musgraves - VENCEDORA

“A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

“I Am Not Okay” — Jelly Roll

“I Had Some Help” — Post Malone e Morgan Wallen

“Texas Hold ‘Em” — Beyoncé

Melhor Álbum de Country

“Cowboy Carter” — Beyoncé - VENCEDORA

“F-1 Trillion” — Post Malone

“Deeper Well” — Kacey Musgraves

“Higher” — Chris Stapleton

“Whirlwind” — Lainey Wilson

Melhor Álbum de Pop Latino

“Funk Generation” — Anitta

“El Viaje” — Luis Fonsi

“García” — Kany Garcia

“Las Mujeres Ya No Lloran” — Shakira - VENCEDORA

“Orquídeas” — Kali Uchis

Melhor Álbum de Música Urbana

“nadie sabe lo que va a pasar mañana” — Bad Bunny

“Rayo” — J Balvin

“FERXXOCALIPSIS” — Feid

“LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” — Residente - VECEDOR

“att.” — Young Miko

Melhor Videoclipe

“Tailor Swif” — A$AP Rocky

“360” — Charli XCX

“Houdini” — Eminem

“Not Like Us” — Kendrick Lamar - VENCEDOR

“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone