Os fãs dos Oasis perderam coletivamente mais de dois milhões de libras (cerca de 2,34 milhões de euros, à cotação do dia) por burlas nas redes sociais ao comprar bilhetes para os concertos de regresso da banda britânica, de acordo com o banco Lloyds.

"O banco estima que provavelmente houve pelo menos cinco mil vítimas no Reino Unido desde o início das vendas de bilhetes, que perderam [no total] mais de dois milhões de libras por causa das burlas", escreveu o banco num comunicado na quarta-feira.

Os irmãos Gallagher anunciaram a reunião dos Oasis, o icónico grupo da britpop, no final de agosto do ano passado para uma série de concertos no Reino Unido e na Irlanda, gerando grande entusiasmo 15 anos após a separação.

No entanto, as vendas caóticas de bilhetes para as datas em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin, todas esgotadas no primeiro dia, geraram raiva e frustração entre os compradores, que enfrentaram falhas nas plataformas de bilhetes sobrecarregadas e a surpresa desagradável de descobrir uma tarifa dinâmica de última hora que fez os preços dispararem.

De acordo com o banco, multiplicaram-se as burlas direcionadas a fãs dececionados nas redes sociais, com anúncios falsos que por vezes ofereciam bilhetes a preços reduzidos.

O Lloyds registou cerca de mil vítimas entre os seus clientes, que perderam uma média de 436 libras (cerca de 510 euros).

Um deles foi enganado e perdeu 1.700 libras (cerca de 1989 euros).

Nove em cada dez pessoas enganadas foram-no através das redes sociais da Meta, principalmente o Facebook.

"O facto de tantos casos começarem com anúncios falsos em redes sociais, muitas vezes violando as próprias regras das plataformas, ressalta a importância de estas empresas tomarem medidas mais firmes", disse Liz Ziegler, diretora de prevenção de fraudes do Lloyds.

Noutra frente, o regulador britânico de concorrência, o CMA, abriu uma investigação no início de setembro contra o revendedor de bilhetes Ticketmaster, para examinar "se os compradores receberam informações claras" e "se foram pressionados a comprar bilhetes num curto período de tempo".

De acordo com a CMA, a Ticketmaster vendeu mais de 900 mil bilhetes para concertos dos Oasis.