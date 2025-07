Guitarricadelafuente e Troye Sivan voltaram-se a juntar-se. Esta quinta-feira, o artista espanhol lançou uma nova versão de "Pipe Dream", tema que faz parte do álbum "Spanish Leather", com o artista australiano.

“Fechar este círculo com o Troye foi uma experiência incrível. Sermos a única colaboração nos álbuns um do outro tem um significado profundo para mim", frisada Guitarricadelafuente em comunicado, citado pela revista Rolling Stone. "De certa maneira, ‘Pipe Dream’ retoma onde ‘In My Room’ parou — mergulhando ainda mais nesse espaço íntimo, deixando o ouvinte suspenso num estado de sonho", acrescenta o cantor.

O tema "Midsummer Pipe Dream" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe realizado por Really Sorry - veja aqui.

A canção é a segunda colaboração entre os artistas e sucede a "In My Room", tema do disco "Something to Give Each Other", de Torye Sivan.