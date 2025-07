Os Cast, banda britânica que abriu esta sexta-feira, dia 4 de julho, o primeiro concerto da digressão dos Oasis, homenagearam Diogo Jota.

Durante o concerto no Estádio Principality, em Cardiff, o vocalista John Power, um fervoroso adepto do Liverpool, dedicou o tema "Walkaway" ao jogador português, que morreu esta quinta-feira, 3 de julho.

"Esta é 'Walkaway'. É para ti, Diogo Jota. Descansa em paz, irmão", disse o artista.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, que jogava no Penafiel, morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O avançado internacional português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.