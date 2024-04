O concerto “Zeca Afonso: Maior que o pensamento”, uma celebração única do último concerto da carreira de José Afonso, assinala também os 50 anos da Revolução dos Cravos, de que “Grândola, Vila Morena” se tornou símbolo ao ter sido uma das senhas que pôs em marcha o 25 de Abril de 1974.

Agendado para 29 de junho, às 21h00, o concerto traz ao Coliseu músicos que estiveram neste palco com José Afonso pela última vez, nomes a ele ligados e vozes conhecidas do grande público, que vão cantar algumas das músicas mais icónicas do autor de “Traz Outro Amigo Também”, revelou hoje o Coliseu.

A primeira parte será assegurada por nomes históricos como Francisco Fanhais, Júlio Pereira, Janita Salomé, Rui Pato, Octávio Sérgio, Nuno Oliveira, João Afonso e a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, para interpretar, entre outros, os temas do álbum “Cantigas do Maio”, lançado em 1971, que inclui canções como "Grândola, vila morena" e "Maio, maduro maio", e que ajudaria a mudar para sempre o caminho da música portuguesa.

A segunda parte vai reunir seis cantores de diferentes gerações e famílias musicais para cantar algumas das canções mais marcantes de José Afonso, e que vão mostrar em palco a sua ligação ao legado de Zeca, com novos arranjos e direção artística do músico Pedro Vidal.

Os primeiros nomes revelados são Jorge Palma, Teresa Salgueiro e B Fachada, os restantes três serão anunciados nos “próximos dias”.

“Pretendemos celebrar a vida e obra de Zeca Afonso, através de um espetáculo único com a presença de seis artistas de referência que irão render homenagem a quem deu tanto às suas e às nossas vidas, e à música portuguesa, cujos nomes vamos revelar nos próximos dias”, explica Miguel Guedes, presidente do Coliseu, em comunicado.

É também com “grande honra que reuniremos os músicos históricos que o acompanharam naquela noite memorável, trazendo-os todos a palco, recriando as suas memórias”, numa sala de espetáculos que “enaltece e mantém vivos os ideais de luta, liberdade e esperança que José Afonso imortalizou nas suas músicas”, acrescenta.

A 25 de maio de 1983, José Afonso subiu pela última vez a um palco, no Coliseu da cidade do Porto, rodeado de muitos amigos.

“Os bilhetes esgotaram com meses de antecedência, tal era a vontade de homenagear um dos nomes fundamentais da música portuguesa e símbolo da resistência pela Democracia. As únicas imagens conhecidas publicamente são as do espetáculo do Coliseu dos Recreios, cinco meses antes. Mas o último concerto, realizado no Porto há 40 anos, continua a ecoar na memória de muitos”, refere.

Os bilhetes para o concerto “Zeca Afonso: Maior que o pensamento” foram colocados simbolicamente à venda, na quinta-feira, dia 25 de Abril, custam entre 12 e 25 euros e estão disponíveis na bilheteira do Coliseu Porto Ageas, coliseu.pt, Ticketline e locais habituais.