“Bem-vindos à Ópera!” é o mote para as celebrações do Dia Mundial da Ópera pelo Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que coincide com a abertura oficial do ano letivo.

Das celebrações consta a exposição “Recordar ‘Aida’ no Teatro Nacional de São Carlos”, no átrio da reitoria da Nova de Lisboa, a partir das 18h00, que “revisita as produções desta ópera [de Giuseppe Verdi, estreada em 1874], apresentadas em São Carlos, destacando o seu impacto cultural e artístico, que continua a fascinar públicos em todo o mundo”, afirma o teatro lírico lisboeta em comunicado.

Segundo o teatro nacional, esta mostra, patente apenas hoje, “é, também, o início de um programa de divulgação dos acervos do Teatro, em resultado de uma estratégia de longo prazo que teve início com o inventário das valiosas coleções (figurinos, adereços, programas) do São Carlos e que estão, agora, disponíveis para serem estudadas e apresentados ao público”.

Este trabalho tem sido desenvolvido em parceria entre o Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o TNSC, e a Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do projeto “História, Memória e Património do Teatro Nacional de São Carlos”.

Às 19h00, no Auditório da Reitoria, sobe à cena “Grandes Coros de Ópera”, um concerto pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa que vão interpretar “os mais belos e populares coros de ópera”.

O mesmo programa “continuará a circular pelo país ao longo dos próximos meses”, depois de já ter passado pelo Coliseu dos Recreios e pelo Centro de Congressos das Caldas da Rainha.

O concerto é de entrada livre.

O Dia Mundial da Ópera foi instituído em 2019 pelas associações Opera America, Ópera Latinoamérica e a Opera Europa, da qual o TNSC faz parte.

O dia coincide com os aniversários dos compositores Georges Bizet (1838-1815) e Johann Strauss II (1825-1899).

O TNSC, ao Chiado, está encerrado para obras de conservação e restauro, requalificação e modernização no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No mesmo comunicado a presidente do conselho de administração do Opart, Conceição Amaral, realça que esta celebração “é partilhar as emoções da ópera e da música com espectadores mais jovens e em contexto académico e celebrar o início de um novo e promissor ano letivo”, referindo ainda a “importante parceria com a Universidade Nova de Lisboa”, no sentido de “um melhor conhecimento histórico do TNSC e dos seus raros acervos”.