O espetáculo “Respirar Paredes” vai ser apresentado no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) a 8 de março (às 18h30 e 21h30) e a 9 de março, num concerto teatral que junta a companhia de teatro Bonifrates e o Quarteto de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, João Paulo Janicas, da direção da Bonifrates, afirmou que o espetáculo foge de uma perspetiva “meramente celebratória”, detendo-se entre momentos “mais teatrais e outros mais musicais”.

A coordenação do espetáculo aponta para isso mesmo, estando dividida entre o encenador João Paulo Janicas e o músico Simão Mota.

Neste concerto teatral que terá 12 intérpretes no palco do TAGV, tanto os músicos participam como atores, como há atores que cantam e tocam, num espetáculo que procura interligar as duas linguagens, afirmou.

“Teremos instrumentos ligados à Canção de Coimbra, mas teremos intervenção de outros dois músicos com ligação à Bonifrates – um contrabaixo e uma flauta -, já que Carlos Paredes também fez muitas colaborações e cultivou ligações com outras artes e outros músicos”, disse João Paulo Janicas.

O espetáculo passa por “vários momentos marcantes da vida de Carlos Paredes”, sem estar preocupado com uma ligação narrativa entre eles, abordando a sua relação com o pai e a mãe, a sua intervenção política, a prisão durante o Estado Novo e também o significado do próprio músico para a cultura portuguesa, acrescentou.

Segundo o comunicado hoje enviado pela companhia, “Respirar Paredes” procura também ser um momento para refletir “sobre o lugar da arte e do artista na sociedade”.

Por agora, o espetáculo tem apenas confirmadas apresentações para o TAGV, mas a companhia pretende fazer circular o concerto teatral.