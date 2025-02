Na sua conta no Instagram, Beyoncé confirmou este domingo, dia 2 de fevereiro, uma nova digressão mundial. Para já, a artista ainda não confirmou as cidades, nem as datas, da "Cowboy Carter Tour".

As novidades sobre a digressão deverão ser anunciadas em breve.

Durante o "Christmas Gameday", da Liga de Futebol Americano (NFL), a cantora prometeu revelar novidades. Mas, em janeiro, Beyoncé adiou o seu tão aguardado anúncio, inicialmente previsto para o dia 14 de janeiro, em solidariedade para com todos os afetados pelos incêndios em Los Angeles.

Beyoncé e o álbum "Cowboy Carter", que enaltece a cultura dos cowboys negros, lideram as nomeações para os Grammys deste ano, com 11 possibilidades de vitória.

A estrela já é a artista mais nomeada e premiada da história dos Grammys, mas também a mais ignorada: nunca venceu os galardões de Álbum do Ano e Gravação do Ano, os mais prestigiados da cerimónia.

"Cowboy Carter" é o seu quinto álbum de estúdio a disputar o prémio principal. Taylor Swift, que já venceu quatro vezes, está entre as suas principais rivais na categoria.

A cantora norte-americana atuou pela última vez em Portugal em 2014.